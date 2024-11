POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße; Unfallzeitraum: 16.11.2024, 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr; Nach einem Unfall einfach davongefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Friedhof in Gronau. Die Fahrzeugführerin hatte ihren grauen Hyundai am Samstagmorgen, gegen 10.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Friedhofs an der Gildehauser Straße abgestellt. Als sie nach etwa einer Stunde zu ihrem Wagen ...

mehr