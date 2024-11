Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht am Friedhof

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße;

Unfallzeitraum: 16.11.2024, 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr;

Nach einem Unfall einfach davongefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Friedhof in Gronau. Die Fahrzeugführerin hatte ihren grauen Hyundai am Samstagmorgen, gegen 10.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Friedhofs an der Gildehauser Straße abgestellt. Als sie nach etwa einer Stunde zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie auf der Fahrerseite einen frischen Unfallschaden fest. Der Verursacher war jedoch davongefahren, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Die Höhe des Sachschadens wurde mit mehr als 1.000 Euro angegeben.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell