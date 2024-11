POL-BOR: Gescher - Firmenfahrzeuge aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Bocholter Straße; Tatzeit: 16.11.2024; 13.00 Uhr bis 23.15 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Bocholter Straße in Borken. Die Einbrecher nutzten am Samstag, zwischen 13.00 Uhr und 23.15 Uhr, die Abwesenheit der Hausbewohner und schlugen die Scheibe eines Terrassenfensters ein. Im Haus durchsuchten sie die Räume und durchwühlten die Schränke. ...

mehr