Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241017.1 Brunsbüttel: Trickdieb macht reiche Beute

Brunsbüttel (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Brunsbüttel hat ein Trickdieb am Dienstag eine Seniorin bestohlen. Er gab vor, Geld wechseln zu wollen und entwendete im Zuge dessen tausend Euro von der Frau.

Gegen 13 Uhr hielt sich die Geschädigte am Einkaufswagenständer bei Edeka in der Koogstraße auf. Sie traf dort einen Mann, der sie bat, ihm zwei Euro in 1-Euro-Stücke zu wechseln, um einen Einkaufswagen leihen zu können. Die Dithmarscherin holte ihr Portemonnaie hervor, um der Bitte nachzukommen. Während die 75-Jährige in ihre Geldbörse schaute, griff der Unbekannte ebenfalls in diese. Die Rentnerin schlug die Hand des Beschuldigten fort und händigte ihm das gewünschte Geld aus. Im Anschluss tätigte die Frau ihre Einkäufe in dem Geschäft und stellte an der Kasse fest, dass aus ihrem Portemonnaie tausend Euro fehlten, die sie zuvor von der Bank geholt hatte.

Laut der Anzeigenden war der Dieb 45 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, hatte kurze, graue Haare, war dunkel gekleidet und sprach Deutsch mit Akzent. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Person verlief negativ. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 entgegen.

Merle Neufeld

