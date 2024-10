Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241014.2 Brunsbüttel: Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist es der Polizei in Brunsbüttel dank der Hinweise von Zeugen gelungen, einen Einbrecher unmittelbar nach der Tat festzunehmen. Er war in eine Diskothek eingestiegen.

Gegen 0.35 Uhr informierten Zeugen die Polizei, weil sie einen Mann dabei beobachtet hatten, wie er gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Tanzbar in der Koogstraße eindrang, wieder herauskam und in Richtung Hallenbar offenbar alkoholisiert flüchtete. Eine Streife nahm den Beschuldigten kurz darauf am Hotel Riverloft fest. Das Stehlgut, Alkohol, hatte er noch bei sich. Ein bei dem polizeilich bereits bekannten 31-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 2,19 Promille, die Tat stritt der Mann ab.

Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete die Blutprobenentnahme bei dem Einbrecher an. Er stäubte sich hiergegen, so dass die Durchführung der Maßnahme nur unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt möglich war. Vor seiner Entlassung musste sich der Beschuldigte außerdem erkennungsdienstlichen Maßnahmen unterziehen. Final wird er sich wegen des Einbruchs strafrechtlich verantworten müssen.

Merle Neufeld

