Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241014.1 Lägerdorf: Einbruch in Bäckerei-Filiale

Lägerdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in eine Bäckerei in Lägerdorf eingestiegen. Sie erbeuteten Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von Samstag, 14.00 Uhr, bis Sonntag, 04.05 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Bäckereigeschäft in der Norderstraße. Sie durchsuchten den Laden ganz offensichtlich nach Bargeld und entwendeten final die Tageseinnahmen sowie Trinkgelder. Mitsamt ihrer Beute entfernten sich die Eindringlinge wieder über die Einstiegstür in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell