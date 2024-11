Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher entwenden Pkw und Bargeld

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Lindenplatz;

Tatzeit: 17.11.2024, 03.00 Uhr bis 10.20 Uhr;

In ein Reihenhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Lindenplatz in Bocholt. Die Einbrecher ließen sich offenbar nicht davon abschrecken, dass die Bewohner derweil in ihren Betten schliefen. Die Unbekannten drangen in der Nacht zum Sonntag durch ein Fenster des Erdgeschosses in das Gebäude ein und durchsuchten die Schränke. Sie entwendeten einen kleinen Tresor mit Bargeld, verschiedene Papiere und mehrere Fahrzeugschlüssel. Mit den Schlüsseln war es den Einbrechern möglich, mit dem am Haus geparkten Pkw Skoda Kodiak (Farbe Weiß) davonzufahren. Die Höhe des Gesamtschadens wurde mit mehreren zehntausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell