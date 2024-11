Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei schlechter Sicht überholt - Unfall!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr überholte ein 60-jähriger Renault-Fahrer auf der K4250 in Fahrtrichtung Ketsch einen Traktor mit Anhängergespann. Während des Überholvorgangs bog eine vor dem Traktor fahrende 60-jährige Frau in ihrem Dacia auf einen Feldweg ab. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Renault und dem Dacia, wodurch ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand. Die Dacia-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund ausgetretener Betriebsflüssigkeiten musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell