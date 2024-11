Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Metalldiebe unterwegs

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Industriestraße;

Tatzeit: 18.11.2024, 16.30 Uhr, bis 19.11.2024, 06.30 Uhr;

Gewaltsam Zutritt zu einem Lagerplatz verschafften sich bislang unbekannte Täter in Isselburg. Die Einbrecher gelangten so in der Nacht zum Dienstag auf das Gelände einer Firma an der Industriestraße. Aus dort abgestellten Containern entwendeten sie Alu- und Edelstahlabfälle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

