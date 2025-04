Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt & Landkreis Heilbronn: Einbruch, Schüsse aus einer Schreckschusswaffe, Unfall & Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Einbruch in Pension - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in eine Wohnung einer Pension in Ilsfeld ein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der oder die Unbekannten öffneten zwischen 23 Uhr am Montagabend und 11 Uhr am Dienstagvormittag gewaltsam die Tür der Pensionswohnung in der Bruckwasenstraße und stahlen Elektronik und Wertgegenstände im dreistelligen Eurobereich. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Bruckwasenstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 644630 beim Polizeiposten Untergruppenbach zu melden.

Neudenau: Mehrere Anrufe bei der Polizei nach Schussabgabe

Mehrere Personen wurden am Mittwochmorgen durch Schussgeräusche in Neudenau erschreckt, woraufhin sie die Polizei informierten. Eine Streife, die zur Überprüfung nach Neudenau geschickt worden war, stellte fest, dass ein 19-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schoss. Ein Atemtest wies bei ihm einen Wert von knapp 0,7 Promille auf. Die Schreckschusswaffe wurde mitsamt der zugehörigen Munition beschlagnahmt.

Brackenheim: Bei Unfall verletzt

Weil eine 22-Jährige am Dienstagabend vermutlich vor ihr abbremsende Fahrzeuge nicht rechtzeitig bemerkte, kam es bei Brackenheim zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18 Uhr fuhren mehrere Fahrzeuge auf der Landesstraße 1103 von Brackenheim in Richtung Frauenzimmern. Als ein Verkehrsteilnehmer nach links, in Richtung des Geländes eines Eibensbacher Fußballvereins, auf einen Feldweg abbiegen wollte, mussten die Autos hinter ihm verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah die 22-Jährige wohl und fuhr mit ihrem BMW auf den vorausfahrenden, abbremsenden Opel eines 20-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor fahrenden Audi einer 30-Jährigen geschoben. Der 20-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW und der Opel mussten nach dem Unfall mit Totalschäden abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden an den drei Fahrzeugen Schäden in Höhe von rund 21.000 Euro.

Heilbronn: Ford beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Ford C-Max wurde am Montag auf einem Parkplatz des Heilbronner Krankenhauses von einem Unbekannten beschädigt. Der Wagen stand zwischen 6:45 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Kinderklinik in der Straße "Am Gesundbrunnen". In diesem Zeitraum muss ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken mit dem Ford kollidiert sein, meldete den Unfall aber weder dem Besitzer noch der Polizei. Die bei dem Zusammenstoß entstandenen Schäden werden von der Polizei mit rund 4.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

