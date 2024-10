POL-HSK: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrer

Olsberg (ots) - Zwischen Samstag, 12.10.24, 11:30 Uhr und Samstag, 19.10.24, 11:05 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus "Im Sichtern" ein. Sie hebelten ein Fenster auf und verließen das Haus offensichtlich durch eine Terrassentür. Alle Zimmer und Behältnisse in dem Haus wurden durchsucht. Zum Diebesgut und der Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Um Zeugenhinweise bittet die Polizei in ...

