Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 13-Jährige von Auto erfasst

Brilon (ots)

Schwer verletzt worden ist Montagabend eine 13-Jährige aus Brilon bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Als sie sich auf einem Fußgängerüberweg an der "Altenbürener Straße" befand, kam es gegen 18:10 Uhr zur Kollision mit dem Auto einer 26-Jährigen aus Olsberg. Die Autofahrerin war in Richtung Brilon Innenstadt unterwegs. Wieso es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die 26-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss gestanden haben könnte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

