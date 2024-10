POL-HSK: Alleinunfall mit Pedelec unter Alkoholeinfluss

Bestwig-Velmede (ots) - Zwischen Mittwoch, 16.10.2024, 12:00 Uhr und Freitag, 18.10.2024, 18:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch die Garage in ein Einfamilienhaus in der Veledastraße ein. Dort wurden dann alle Räumlichkeiten durchsucht. Zum Schaden können noch keine Informationen gegeben werden. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Meschede unter der Tel.Nr.: 0291/9020-0 entgegen.(bw) Rückfragen von ...

