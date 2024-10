Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Schmallenberg (ots)

Hinweise zu drei Männern sucht die Polizei nach einer Auseinandersetzung am "Lindenweg" Sonntagabend. Gegen 19:30 Uhr griffen mehrere Tatverdächtige einen 56-jährigen Schmallenberger an. Ersten Erkenntnissen nach attackierten die Täter ihn mit Pfefferspray und einem Gegenstand, vermutlich einer Holzlatte. Zeugen beschrieben die Tatverdächtigen als 16 bis 18 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. Der 56-Jährige ist verletzt worden, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell