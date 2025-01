Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: 13-Jähriger Quad-Lenker bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde ein 13-jähriges Kind am Dienstag (28.01.2025) in ein Krankenhaus gebracht, nachdem es gegen 16:30 Uhr im Glattbacher Weg in Sersheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Das Kind hatte zunächst, ohne Wissen des Besitzers, das Quad vom Vater eines Freundes aus einer Garage unweit des Unfallortes geschoben. Zusammen mit seinem Freund schoben die beiden Kinder das Gefährt, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren, in die Nähe eines Reiterhofes. Dort angekommen setzte sich das Kind auf das Quad, zog einen Sicherheitshelm auf und startete das Gefährt. Nach einer kurzen Fahrt von nur wenigen Metern kam der 13-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Fiat. Durch die Kollision erlitt der 13-Jährige leichte Verletzungen und er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 5.500 Euro.

