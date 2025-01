Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Hubschraubereinsatz nach versuchtem Einbruch

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter versuchten am Dienstag (28.01.2025) gegen 22.30 Uhr in ein derzeit leerstehendes Gebäude in der Stuttgarter Straße in Maichingen einzubrechen. Ein Zeuge wurde auf das Vorhaben aufmerksam und verständigte die Polizei, woraufhin drei dunkelgekleidete Personen die Flucht ergriffen. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verliefen ohne Ergebnis.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

