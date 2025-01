Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Hoher Sachschaden nach Pkw-Aufbrüchen im Stadtgebiet

Ludwigsburg (ots)

Zwei junge Männer im Alter von 20 und 24 Jahren trieben zwischen Samstagabend (25.01.2025) und dem frühen Sonntagmorgen (26.01.2025) im Ludwigsburger Stadtgebiet ihr Unwesen. Sie stehen im Verdacht, mehrere Diebstähle begangen zu haben.

Die beiden Männer sollen einen in einem Parkhaus in der Schillerstraße geparkten VW Up sowie einen VW Polo, der am Schillerplatz abgestellt war, durchwühlt haben. Beide Fahrzeuge waren mutmaßlich unverschlossen. Während die Täter aus dem VW Up nichts entwendeten, sollen sie aus dem VW Polo diverse Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 200 Euro gestohlen haben.

Im Bereich Alleenstraße und Dragonergässle sollen der 20- und der 24-Jährige mit Pflastersteinen die Seitenscheiben von insgesamt vier Pkws eingeschlagen haben. Aus einem VW Golf, einem Mercedes, einem Seat sowie einem Mini sollen die beiden daraufhin Gegenstände mit Wert von mehreren Tausend Euro entwendet haben. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 4.000 Euro belaufen.

Ein Zeuge war auf das Geschehen aufmerksam geworden und verständigte die Polizei, woraufhin die Tatverdächtigen angetroffen werden konnten.

Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet etwaige weitere Geschädigte, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell