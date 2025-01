Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Pedelec entwendet und sich aus dem Staub gemacht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (27.01.2025) zwischen 11:00 Uhr und 12:15 Uhr wurde am Rathausplatz in Ludwigsburg ein mattblaues Pedelec der Marke Velo de Ville, Typ AEB990 entwendet. Das etwa 4.000 Euro teure Bike stand mit einem Schloss gesichert am Fahrradabstellplatz vor dem Rathaus. Der unbekannte Täter entwendete das Bike samt Schloss. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel.: 07141 18-5353 oder per Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell