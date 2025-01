Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Räuberische Erpressung am König-Wilhlem-Platz - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Straftat, zu der es am Freitag (24.01.2024) gegen 13:20 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle am König-Wilhelm-Platz in Marbach am Neckar kam. Zwei 14-jährige Jugendliche saßen zunächst an der Bushaltestelle und aßen zwei zuvor erworbene Schnellimbiss-Boxen. Hierzu gesellten sich die beiden 13- und 14-jährigen Tatverdächtigen und soll die Jugendlichen aufgefordert haben, mitessen zu wollen. Nachdem ihnen die beiden Jugendlichen zunächst einen Teil ihres Essens abgaben, sollen die Tatverdächtigen im Anschluss daran die gesamten Essens-Boxen gefordert haben. Dies verweigerten die Jugendlichen. Daraufhin schlugen die Tatverdächtigen auf die die beiden 14-Jährigen ein und nahmen die Nudel-Boxen an sich. Eine Zeugin, die auf den Sachverhalt aufmerksam wurde, schritt ein und versuchte einem der beiden Tatverdächtigen die Box wieder abzunehmen. Nachdem sich vor Ort die Situation entspannt hatte, entfernten sich die beiden 14-Jährigen von der Bushaltestelle. Hier sollen sie von den beiden Tatverdächtigen verfolgt worden sein, weshalb die Jugendlichen zu einer nahegelegenen Polizeidienststelle rannten. Alarmierte Polizeibeamte konnten die beiden flüchtenden Tatverdächtigen im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung feststellen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen. Insbesondere die einschreitende Zeugin wird gebeten sich zu melden.

