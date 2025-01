Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 16-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 16 Jahre alter Radfahrer am Montag (27.01.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er in Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Der 16-Jährige, der einen Helm trug, fuhr gegen 18.00 Uhr die Goethestraße bergabwärts. Mutmaßlich aufgrund der nassen Fahrbahn verlor er beim Überfahren eines Gullydeckels die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte schwer. Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

