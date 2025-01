Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Unbekannter zerkratzt sechs Fahrzeuge - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Maichingen ermittelt derzeit aufgrund von Sachbeschädigungen an Pkw in Döffingen. Zwischen Donnerstag (23.01.2025) 23.30 Uhr und Samstag (25.01.2025) 13:30 Uhr beschädigte vermutlich ein und derselbe Täter im Taubenweg in Döffingen sechs PKW. Er zerkratzte einen Mercedes E-Klasse, einen Mazda CX5, einen VW Touran, einen VW Golf, einen Mercedes EQE und einem Renault Clio. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro. Die Polizei, Tel. 07031 697-0 oder Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, sich zu melden.

