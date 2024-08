Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0481--SEK nimmt Verdächtigen mit Hammer fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 09.08.24, 17.25 bis 22 Uhr

Am Freitagnachmittag rastete ein 37-Jähriger an einem Polizeirevier in Bremen-Mitte aus und bedrohte Einsatzkräfte mit einem Hammer. Spezialkräfte der Polizei Bremen überwältigten den Mann, vorher hatten Einsatzkräfte erfolglos den Taser eingesetzt.

Der psychisch auffällige Mann erschien am späten Nachmittag am Polizeikommissariat Mitte und schlug mit einem Hammer gegen Scheiben im Eingangsbereich. Auch Einsatzkräfte bedrohte er mit dem Schlagwerkzeug und flüchtete anschließend. Bei umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der bewaffnete Mann im Bereich des Osterdeichs angetroffen werden. Ein Tasereinsatz blieb hier ohne Wirkung. Anschließend flüchtete er ans Weserufer und begab sich vorübergehend ins Wasser. Alarmierte Spezialeinsatzkräfte konnten ihn schließlich überwältigen und festnehmen. Er hatte sich mit dem Hammer selbst Verletzungen zugeführt, die medizinisch versorgt werden mussten.

Der 37 Jahre alte Mann soll zur Begutachtung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Die Polizisten fertigten diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen rund um den Osterdeich und Beeinträchtigungen des Weser-Schiffsverkehrs während des Einsatzes. An dem Großeinsatz der Polizei waren u. a. Rettungskräfte und Taucher der Feuerwehr sowie zwei Polizei- und ein Rettungsboot beteiligt. Alle Sperrungen sind inzwischen aufgehoben.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell