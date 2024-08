Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0479--Geldwäscher stellt sich nach Fahndung der Polizei--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 08.08.24

Die Polizei Bremen suchte mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldwäscher, siehe hierzu auch die Pressemeldung 472. Der 20-Jährige konnte nun ermittelt werden.

Der junge Mann eröffnete im vergangenen Jahr unter der Verwendung falscher Personalien Konten bei verschiedenen Banken. Insgesamt wurden über diese Konten Gelder aus Straftaten im fünfstelligen Bereich transferiert. Aufgrund des Fahndungsdrucks stellte sich der 20 Jahre alte Bremer am Donnerstag an einer Polizeiwache in Bremen.

Die Fahndung aus der Pressemeldung 472 hat sich damit erledigt, das Foto ist entsprechend zu löschen.

