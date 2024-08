Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0477 --Staatsschutz ermittelt nach Fahrzeugbrand in Walle--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Vegesacker Straße Zeit: 08.08.24, 1.55 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag brannte in Walle ein VW Transporter. Da das Fahrzeug einem ehemaligen Bürgerschafts- und Bundestagsabgeordneten der AfD gehört, ermittelt der Staatsschutz und prüft einen politisch motivierten Hintergrund.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Wagen, der auf einem öffentlichen Parkplatz unter einem Baum in der Vegesacker Straße stand, in voller Ausdehnung. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Mehrparteienhaus verhindert werden. An dem Transporter entstand Totalschaden.

Die Polizei Bremen ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und fragt: Wer hat vergangene Nacht in der Vegesacker Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell