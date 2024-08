POL-HB: Nr.: 0476 --Granate erfolgreich gesprengt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Georg-Gleistein-Straße Zeit: 06.08.2024, 07:45 Uhr Ein zwölf Jahre alter Junge wurde bei einem Verkehrsunfall in Vegesack am Dienstagmorgen von einem Kleinbus überrollt. Dabei wurde er schwer am Bein verletzt. Etwa um 07:45 Uhr wollte die 47 Jahre alte Fahrerin eines Ford Kleintransporters von der A 270 auf die Georg-Gleistein-Straße nach links abbiegen und ...

