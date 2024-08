Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0478 --Jugendliche werfen Gegenstände vom Parkhaus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Langenstraße Zeit: 07.08.2024, 10:05 Uhr

Am Mittwochmorgen haben Jugendliche in der Altstadt Gegenstände von einem Parkhausdeck auf die Straße geworfen. Dabei verfehlten sie einen 34 Jahre alten Mann nur knapp. Die Polizei stellte einen 13-Jährigen und einen 14 Jahre alten Jungen.

Gegen 10:05 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Langenstraße gerufen. Ein 34-jähriger Zeuge berichtete, dass drei Personen von dem Parkhausdeck eine Gasflasche auf die Straße warfen und er von einem Stein fast getroffen worden wäre. Die Polizisten konnten im Parkhaus zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren stellen. Das Duo wurde an eine Wache gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell