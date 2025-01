Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Lkw-Lenker streift Hauswand

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Lkw-Lenker am Montag (27.01.2025) in Merklingen. Der Unbekannte fuhr zwischen 7.15 Uhr und 7.40 Uhr die Kirchgrabenstraße in Richtung Hinterle Straße entlang und streifte dabei eine Hauswand. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter. Er könnte mit einem Lkw mit Auflieger unterwegs gewesen sein, der zwei Bauschuttcontainer geladen hatte. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Leonberg die Tel. 07152 605-0 sowie die E-Mail-Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell