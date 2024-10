POL-SO: Verkehrskontrollen

welver (ots) - Unbekannte drangen am 27.10.2024 in der Zeit zwischen 15 Uhr und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Frankenkamp in Welver ein. Um sich den Einstieg durch ein Fenster zu erleichtern, benutzten die Täter einen Stuhl als Kletterhilfe. Die Geschädigten konnten noch keine Angaben zu evtl. Diebesgut machen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. ...

