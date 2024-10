Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahndung nach vermisster 42-jährigen

Bild-Infos

Download

Lippstadt (ots)

Seit gestern Abend gegen 21:00 Uhr wird die 42-jährige Ramona G. aus Lippstadt vermisst. Frau G. wurde das letzte Mal an ihrer Wohnanschrift in der Liebigstraße in Lippstadt gesehen.

Vermutlich ist Frau G. mit einem gelben Fahrrad unterwegs. Frau G. wird wie folgt beschrieben:

weiblich

stabile Figur ca. 170 cm groß schwarze Haare, schulterlang vermutlich mit neongelber Jacke bekleidet vermutlich mit gelben Fahrrad unterwegs

Da die Polizei bisher bei der Suche nicht weitergekommen ist, wird nun, neben dem Einsatz eines Polizeihubschraubers, auch eine Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht. Einen Hinweis darauf, warum Frau G. verschwunden ist, gibt es derzeit nicht.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild kann zum Zwecke der Fahndung nach Frau G. veröffentlicht werde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell