POL-SO: Warstein - Pkw überschlägt sich - zwei Personen verletzt

Warstein (ots)

Am Samstagnachmittag (26.10.), gegen 16.25 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Welver in Begleitung einer 18-jährigen Beifahrerin aus Werl mit seinem Pkw die Sauerlandstraße von Hirschberg in Fahrtrichtung Niederbergheim. Vor der sogenannten Honigkurve wurde er von zwei Motorradfahrern überholt, die unmittelbar vor ihm wieder eingeschert waren. Beim reflexartigen Ausweichmanöver kam der junge Mann aus Welver mit den rechten Reifen an den Bordstein, kam in der weiteren Folge ins Schleudern und geriet schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Der blaue Golf überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Beide Fahrzeuginsassen wurden wie durch ein Wunder nur leicht verletzt. Sie mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw musste die Sauerlandstraße komplett gesperrt werden.

Die beiden Motorradfahrer waren ohne anzuhalten weitergefahren. Fraglich ist, ob sie den Unfall des von ihnen überholten Pkw überhaupt wahrgenommen haben und ob deren Überholvorgang zum Unfallgeschehen beigetragen haben könnte. Die Polizei sucht daher Zeugen, die etwas zu den möglichen beteiligten Motorradfahrern und dem Unfallgeschehen sagen können. Eine Beschreibung der beiden Kräder liegt aktuell nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Warstein unter Telefon 02902-9100-2734 entgegen. (hn)

