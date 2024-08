Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Großbrand in Ratinger Gewerbegebiet - Folgemeldung

Ratingen, Am Westbahnhof, 01.08.24, 10:52 Uhr

Der Großbrand in dem Ratinger Gewerbegebiet hält die Feuerwehr Ratingen weiterhin auf Trab. In den gestrigen Abendstunden war die Feuerwehr Ratingen auch weiterhin mit Löscharbeiten beschäftigt. Mit den fortschreitenden Arbeiten ließ auch die Rauchwolke merkbar nach. Brandrauch an sich ist schon nicht gesundheitsförderlich, man sollte ihn nicht einatmen. Die Rauchwolke des Brandes stieg schnell auf und überquerte das Stadtgebiet in größerer Höhe. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) war mit einem Messfahrzeug vor Ort, konnte aber akut keine besonderen Gefährdungen nachweisen. Es wurde Rußproben genommen, deren Ergebnis noch aussteht.

Die Bewohner von betroffenen Wohnungen, die derzeit nicht in Ratingen waren, konnten durch den Vermieter alle unterrichtet werden. Acht weitere Bewohner wurden mit Hilfe der Stadt vorerst untergebracht werden.

Das Gelände der Gewerbebetriebes wurde gesichert und bewacht.

Um 01:00 Uhr wurde die Einsatzstelle kontrolliert. Um 04:15 Uhr wurden erneut Löscharbeiten im Dachbereich durchgeführt. Seit ca. 09:00 Uhr sind erneut Einheiten der Berufsfeuerwehr und des Löschzuges Tiefenbroich mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.

