IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel vereidigt 242 Polizeianwärter

Schwerin (ots) - Am Mittwoch übergibt Innenminister Christian Pegel in Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald jeweils ein Löschgruppenfahrzeug 20-KatS (LF 20-KatS) für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Spantekow und ein Wechselladerfahrzeug (WLF) für die Logistikgruppe am Standort der Feuerwehrtechnischen Zentrale Gützkow. Medienvertreterinnen und ...

mehr