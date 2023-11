Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel übergibt zwei Fahrzeuge für den Katastrophenschutz

Schwerin (ots)

Am Mittwoch übergibt Innenminister Christian Pegel in Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald jeweils ein Löschgruppenfahrzeug 20-KatS (LF 20-KatS) für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Spantekow und ein Wechselladerfahrzeug (WLF) für die Logistikgruppe am Standort der Feuerwehrtechnischen Zentrale Gützkow.

Termin: Mittwoch, 15. November 2023, 16 Uhr

Ort: Marktplatz, 17389 Anklam

Beide Fahrzeuge sind zur Nutzung in den Katastrophenschutzeinheiten im Landkreis Vorpommern-Greifswald vorgesehen. Mit den LF 20-KatS, das vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zur Verfügung stehen, werden in Mecklenburg-Vorpommern die Erweiterten Löschzüge ausgestattet. Das Wechselladerfahrzeug, das aus Landesmitteln beschafft wurde, ist ebenfalls für den Katastrophenschutz vorgesehen und mit der Ausstattung für alle Logistikgruppen im Land konzipiert.

