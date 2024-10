Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Herbstwoche - Die Polizei zieht Bilanz

Lippstadt (ots)

Die diesjährige Lippstädter Herbstwoche, die vom 19. Bis zum 27. Oktober stattfand, hat bei bestem Wetter an jedem einzelnen Tag zahlreiche Besucher in die Innenstadt gelockt. Die Polizei Soest hat nach der Messerattacke in Solingen das gesamte Sicherheitskonzept angepasst, um die größtmögliche Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger auf der Kirmesveranstaltung zu gewährleisten. Erstmalig wurden Videoüberwachungsanlagen auf dem Kuhmarkt und dem Marktplatz installiert und die Livebilder in die Lippstädter Wache übertragen. Eine starke Polizeipräsenz an allen Kirmestagen sorgte für Sicherheit. Im Bereich des Bahnhofes war auch die Bundespolizei im Einsatz und führte zahlreiche Personenkontrollen durch. Jugendschutzkontrollen wurden in Kooperation mit dem Ordnungsamt ebenfalls durchgeführt. Im Ergebnis fertigten die Beamten fünf Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten. Sieben Diebstähle wurden zur Anzeige gebracht und acht Verfahren wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Mehrere Beleidigungen und Sachbeschädigungen wurden ebenfalls angezeigt. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor Ort führten zahlreiche Gespräche mit Besucherinnen und Besuchern der Kirmes, in denen deutlich wurde, dass die polizeiliche Präsenz überaus positiv bewertet wurde. Insgesamt blickt die Polizei auf eine friedliche, neuntägige Herbstwoche zurück und bereitet sich nun auf die anstehende Soester Allerheiligenkirmes vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell