Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Land unterstützt Vorhaben des Feuerwehrverbandes

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel wird am Dienstag dem Landesgeschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands Mecklenburg-Vorpommern Maik Szymoniak zwei Zuwendungen für die Ausstattung des Feuerwehrsports in Höhe von rund 30.500 Euro und für die Ausstattung der Geschäftsstelle in Höhe von 5.500 Euro überreichen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Dienstag, 17. Dezember 2024, 13.15 Uhr

Ort: 19059 Schwerin, Landesfeuerwehrverband, Bertha-von-Suttner-Straße 5

Für die Durchführung von Landessportwettbewerben der Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehren bedarf es spezieller Geräte, die für sportliche Wettbewerbe zur Verfügung gestellt werden.

Mit einem weiteren Vorhaben erfolgt der Austausch der veralteten Küchenzeile im Gemeinschaftsraum der Geschäftsstelle durch eine moderne Einbauküche, die für die Selbstversorgung und Bewirtung genutzt werden kann.

