IM-MV: Presseeinladung: Innenminister stellt neues Löschfahrzeug in Dienst

Schwerin (ots)

Am Samstag wird Landesinnenminister Christian Pegel in Franzburg gemeinsam mit dem Gemeindewehrführer Marius Holder das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) in Dienst stellen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Sonnabend, 14. Dezember 2024, 10 Uhr

Ort: 18461 Franzburg, Feuerwehr, Zu den Hellbergen 21b

Für den Neukauf des Löschfahrzeugs vom Typ HLF 20 erhielt die Stadt Franzburg im Landkreis Vorpommern-Rügen vom Innenministerium eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 167.000 Euro.

