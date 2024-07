Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter begrapscht 24-Jährige (28.06.2024)

Singen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend im Bereich der Einmündung Spielplatzstraße/Fittingstraße eine junge Frau begrapscht. Gegen 23 Uhr war eine 24-Jährige in Begleitung einer 17-Jährigen zu Fuß auf der Fittingstraße in Richtung Tankstelle unterwegs. An der Einmündung zur Spielplatzstraße trafen die beiden Frauen auf einen Unbekannten, der ihnen zunächst hinterherlief und der 24-Jährigen plötzlich und unvermittelt an den Po fasste. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit.

Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, kurze, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Hose.

Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

