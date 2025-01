Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: zahlreiche Falschmeldungen nach Personenunfall am Bahnhof - Information der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (25.01.2025) wurde kurz vor 20:00 Uhr eine 54-jährige Frau am Bahnhof Bietigheim-Bissingen von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts aufgenommen.

Nahezu zeitgleich ereignete sich in der Hirtenstraße in Bietigheim-Bissingen ein Einbruch in ein Wohnhaus, der einen Polizeieinsatz sowie Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers auslöste. Dieser Sachverhalt wird beim Polizeipräsidium Ludwigsburg bearbeitet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5957573).

Seit dem Vorfall kursieren in Bietigheim-Bissingen sowie in den Sozialen Medien teils wilde Gerüchte und Falschmeldungen zu der Einsatzlage. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg weißt darauf hin, dass die beiden Einsätze zwar in räumlicher und zeitlicher Nähe zueinander stattgefunden haben, inhaltlich jedoch in keinem Zusammenhang stehen. Insbesondere trifft es nicht zu, die Polizei habe mit einem Hubschrauber nach angeblichen Tatverdächtigen des Vorfalls am Bahnhof gesucht. Wie die Bundespolizeiinspektion Stuttgart aktuell mitteilt, kann ein Fremdverschulden für den dortigen Vorfall derzeit ausgeschlossen werden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5958942).

Die Polizei bittet darum, sich nicht an der Verbreitung von Fake-News zu beteiligen und sich zur Informationsgewinnung seriöser Quellen zu bedienen. Gerüchte und Spekulationen helfen niemandem, sondern tragen zur Verunsicherung in der Bevölkerung bei und behindern die polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell