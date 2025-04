Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn/Chemnitz: Autodieb festgenommen

Heilbronn (ots)

Im Zeitraum vom 31.03.2025, 19:30 Uhr bis 01.04.2025, 08:00 Uhr, wurde in Heilbronn (Baden-Württemberg) ein schwarzer Pkw Audi Q5 (Zeitwert: ca. 40.000 Euro) gestohlen. Die Heilbronner Kriminalpolizei übermittelte die Fahrtroute des Fahrzeugs, das gegen 12:00 Uhr auf der BAB 72 in Richtung Chemnitz fuhr, als die GFG sowie weitere Streifenwagen der Sächsischen Polizei, u.a. vom Autobahnpolizeirevier Reichenbach (Polizeidirektion Zwickau), die verdeckte Verfolgung des gestohlenen Audi Q5 aufnahmen. Dieser bewegte sich weiter Richtung Osten und befuhr am Kreuz Chemnitz die Autobahn 4 in Richtung Dresden. An der AS Glösa verließ der Audi Q5 die Autobahn und befuhr die Bundesstraße 107 in Richtung Taura. Im Lichtenauer Ortsteil Auerswalde musste das Fahrzeug verkehrsbedingt an einer Baustellenampel halten. Diesen Augenblick nutzten die Kollegen der GFG und des Autobahnpolizeireviers Reichenbach und nahmen den Fahrer vorläufig fest. Bei diesem handelte es sich um einen 26-jährigen belarussischen Staatsangehörigen. Der 26-Jährige wird am heutigen Tag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt.

Bei Festnahme des Tatverdächtigen befanden sich am gestohlenen Audi bereits andere Kennzeichen als die ursprünglich zugelassenen. Das Fahrzeug mitsamt den Kennzeichen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Zur vollständigen Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz geht es hier: https://www.polizei.sachsen.de/de/MI_2025_113186.htm

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell