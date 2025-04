Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- & Landkreis Heilbronn: Motorradfahrer schwer verletzt, Zeugen nach Aufbruch von Snackautomat gesucht

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Motorradfahrer kollidiert mit Hauswand Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Brackenheim zu. Gegen 14 Uhr war der 51-Jährige mit seiner Honda in der Hindenburgstraße unterwegs. Laut Zeugen verringerte der Mann kurz vor der Einmündung zur Gülthausstraße seine Geschwindigkeit bis kurz vor Stillstand, beschleunigte dann aber wieder ruckartig und fuhr geradeaus gegen die gegenüberliegende Hauswand. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Unfall kam ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

Bad Wimpfen: Zeugen nach Aufbruch von Snackautomat gesucht Am frühen Dienstagmorgen wurde ein Snackautomat in Bad Wimpfen aufgebrochen. Um kurz nach 1 Uhr fuhr ein bisher Unbekannter mit einem Fahrrad zielstrebig auf die Snackautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle in der Carl-Ulrich-Straße zu, nahm einen in schwarzen Stoff gewickelten, roten Bolzenschneider vom Gepäckträger und durchtrennte das Vorhängeschloss eines Automaten. Vermutlich bemerkte der Täter dann die Videoüberwachung vor Ort, weshalb er die Örtlichkeit ohne Beute verließ. Er kann wie folgt beschrieben werden: - Jugendliches Erscheinungsbild - Dunkelblonde Haare - Heller Teint - Leichter dunkelblonder Flaum/Oberlippenbart - Trug eine dunkelblaue Wellensteyn-Jacke und eine schwarze Adidas-Jogginghose - Schwarzes Damenrad mit Gepäckträger Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

