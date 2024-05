Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240517.1 Brodersdorf: Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Brodersdorf (ots)

Donnerstagmittag kam es auf der Kreisstraße 30 zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin. Die Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des Autos war alkoholisiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 61-Jährige gegen 12:40 Uhr mit ihrem Rad die Kreisstraße von Brodersdorf kommend in Richtung Laboe. Der hinter ihr in gleicher Richtung fahrende 74 Jahre alte Fahrer eines Audi sei ihr in Höhe der Einmündung Tammbrook aufgefahren, so dass sie zu Fall gekommen sei. Hierbei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mann erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Bei dem Fahrer bemerkten die eingesetzten Beamten der Polizei Heikendorf Atemalkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille, so dass ein Arzt eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Wertes entnahm. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins an und beauftrage einen Gutachter zur Rekonstruierung des Unfallhergangs. Die Straße war in Höhe der Unfallstelle bis etwa 15:30 Uhr gesperrt.

Matthias Arends

