Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Garagenbrand in Pulheim

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Pulheim (ots)

Die Feuerwehr Pulheim rückte am Montagvormittag (24.02.) zu einem Brand in einer Garage aus. Die Einsatzkräfte öffneten die Garage gewaltsam und konnten so das Feuer schnell löschen.

Es war kurz vor 9 Uhr, als am Montag die Feuerwehr Pulheim zu einem Brand in einer Garage, die sich unmittelbar neben einem Wohnhaus auf der Escher Straße befand, gerufen wurde. Neben der hauptamtlichen Wache wurden ebenfalls die freiwilligen Löschzüge Pulheim, Geyen und Stommeln, sowie ein Rettungswagen alarmiert. Die Einsatzkräfte waren wenige Minuten später unter Einsatzleitung von Brandamtsrat Frank Blankenstein vor Ort. Dunkler Rauch drang aus dem Garagentor ins Freie. Unter Atemschutz öffnete ein Trupp mit hydraulischem Gerät das Garagentor und noch während dieser Arbeiten begann bereits ein zweiter Trupp mit den Löschmaßnahmen. Mit Eintreffen der nachfolgenden Kräfte wurde sofort ein zweiter Abschnitt gebildet und ein weiterer Trupp ging über die Rückseite der Garage mit einem weiteren Rohr vor, um das Feuer zu löschen. Wie man feststellte, war vermutlich ein Müllgefäß die Ursache für den Brand. Durch die umfassenden Maßnahmen konnten das Feuer zügig gelöscht und größerer Schaden verhindert werden. Die knapp 40 Feuerwehrleute beendeten den Einsatz nach etwa einer halben Stunde und konnten - nachdem das Brandobjekt noch mit einem Hochleistungslüfter belüftet wurde und dem Eigentümer wieder übergeben war - ihre Standorte anfahren.

Original-Content von: Feuerwehr Pulheim, übermittelt durch news aktuell