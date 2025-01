Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Feuer in Gärtnereibetrieb

Bild-Infos

Download

Pulheim (ots)

Am Mittwochabend, 29.01., brannte es in einer Gärtnerei am Ortsrand von Pulheim-Sinnersdorf. Die Feuerwehr Pulheim war mit mehreren Einheiten tätig und hatte das Feuer zügig unter Kontrolle.

Um 18:45 Uhr wurde die Feuerwehr Pulheim über ein Feuer in einem Gärtnereibetrieb am Ortsrand von Sinnersdorf informiert. Aufgrund der eingehenden Meldung wurden zunächst die Kräfte der hauptamtlichen Wache zur Einsatzstelle beordert. Bei deren Eintreffen stellten diese fest, dass an einer auf dem Betriebsgelände freistehenden Holzhäcksleranlage ein Feuer ausgebrochen war. Darunter aufgetürmte Hackholzschnitzel hatten bereits Feuer gefangen. Aufgrund dieser Situation wurde das Alarmstichwort erhöht und es wurden die ehrenamtlichen Löschzüge aus Pulheim und Stommeln hinzugezogen. Mit mehreren Strahlrohren wurde das Feuer, wobei die Löschtrupps teils mit schweren Atemschutz ausgerüstet waren, unter der Einsatzleitung von Brandoberinspektor Jan Löhr, bekämpft. Mit Unterstützung der Mitarbeiter der Gärtnerei und deren schweren Radladern gelang es dann, das Feuer zügig in den Griff zu kriegen und später ganz zu löschen. Aufgabe der Radlader war es, die mehrere Meter hoch gelagerten Hackholzschnitzel, die im oberen Bereich teils mit einer hohen Rauchentwicklung brannten, auseinanderzuziehen. Die brennenden Hackholzschnitzel, wie zuvor auch schon die Holzhäcksleranlage selbst, wurden dann seitens der Feuerwehr abgelöscht. Bei dem Brand wurde keine Person verletzt, sicherheitshalber war aber ein Rettungswagen präsent. Die Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und knapp 50 Kräften vor Ort war, konnte den Gärtnereibetrieb nach zwei Stunden wieder verlassen und ihre Standorte anfahren. Zur Sicherheit kontrolliert die Feuerwehr die Einsatzstelle später noch einmal, um mögliche, entstehende Glutnester schnell lokalisieren und ablöschen zu können.

Original-Content von: Feuerwehr Pulheim, übermittelt durch news aktuell