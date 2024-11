Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger mit Schockanruf-Masche unterwegs

Erfurt (ots)

Im Erfurter Stadtgebiet kam es am Mittwoch wiederholt zu mehreren Anrufen mit der Betrugsmasche "Schockanruf tödlicher Verkehrsunfall".

Hierbei geben sich Betrüger am Telefon als vermeintliche Polizeibeamte, Rechtsanwälte, Staatsanwälte oder Richter aus und täuschen Notsituationen vor. Die Täter berichten etwa von einem schlimmen Verkehrsunfall, bei dem eine oder mehrere Personen schwer verletzt oder sogar getötet worden sind. Unfallverursacher ist angeblich ein enger Verwandter der Angerufenen. Damit der Angehörige nicht sofort verhaftet werde, sollen die Angerufenen dringend eine Kaution in Form von Bargeld oder auch Wertsachen an die Polizei oder die Justiz übergeben.

Ziel der Masche ist es immer, so viel Geld und Wertgegenstände wie möglich zu erbeuten. Die Geldübergabe soll in der Regel an der Haustür oder einem neutralen Ort durch Mittelsmänner erfolgen.

In Deutschland verlangen Polizei oder Staatsanwaltschaft niemals eine Kaution! Sollten Sie dennoch von Betrügern angerufen werden, legen Sie sofort auf und verständigen Sie die Polizei unter der bekannten Telefonnummer 110. Noch mehr Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen erhalten Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell