LPI-EF: Betrunkener Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Erfurt (ots) - Am Moskauer Platz in Erfurt stahl ein Einbrecher in den vergangenen Tagen ein hochwertiges Fahrrad. Der Unbekannte brach zunächst in ein Mehrfamilienhaus ein und machte sich auf Beutezug. In einem Raum für den Stromzähler fand er ein Mountainbike der Marke Ghost. Er durchtrennte das Sicherheitsschloss und flüchtete mit seiner Beute im Wert von 4.200 Euro. Montagnachmittag bemerkte der Besitzer den ...

