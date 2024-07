Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Beim Einfahren in die "Fahrradstraße" Radfahrer übersehen - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Beim Einfahren in die "Fahrradstraße" übersah am Freitag, 05.07.2024, gegen 13.10 Uhr, eine 45-jährige Pkw-Fahrerin einen entgegenkommenden 15-jährigen Radfahrer. Sie befuhr die Ötlinger Straße von der Tumringer Straße kommend und wollte in die Spitalstraße (Fahrradstraße) nach links einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 15-jährigen Radfahrer, der die Ötlinger Straße befuhr und in Richtung Tumringer Straße die Spitalstraße überqueren wollte. In der Kreuzungsmitte kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 15-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt, vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und schlussendlich von einem Elternteil an der Unfallstelle abgeholt.

