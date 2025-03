Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahruntauglichkeiten festgestellt

Nordhausen (ots)

Die Nordhäuser Polizei stellte am Samstagnachmittag, den 22.03.2025 gleich mehrere Fahrzeugführer im Stadtgebiet fest, die in ihrer Fahrtauglichkeit beeinträchtigt waren. Am August-Bebel-Platz wurden zwei Männer auf Elektrorollern kontrolliert, die unter dem Einfluss von Alkohol standen. Auf Grund einer Unstimmigkeit zwischen Verkehrsteilnehmern in Nordhausen-Ost wurde ein Pkw-Fahrer kontrolliert, der ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand. Im Zuge dieser Maßnahme fiel ein weiterer Pkw-Fahrer auf, bei dem ein durchgeführter Drogenvortest positiv ausfiel. In allen Fällen wurden Blutentnahmen veranlasst und entsprechende Anzeigen gefertigt. In einem Fall wurde der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell