Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lautstarke Diebe handeln völlig unüberlegt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Lag es nur am Alkohol? Spielte jugendlicher Leichtsinn eine Rolle? Was die drei jugendlichen Täter im Alter zwischen 20 und 24 Jahren tatsächlich dazu veranlasste gegenüber der Dienststelle der Polizei ein Verkehrszeichen zu entwenden, wird wohl ihr Geheimnis bleiben. An der Einmündung der Iberstraße zur Petristraße machten sich die drei Täter am 23.03., um 02:45 Uhr an einem Verkehrszeichen zu schaffen. Mit roher Gewalt wurde der Pfosten des Verkehrszeichens abgebogen und aus der Halterung entfernt. Anschließend wurde das gesamte Verkehrszeichen geschultert und der Tatort wurde fußläufig verlassen. Was die drei zu diesem Zeitpunkt nicht wussten war, dass bereits zwei Streifenbeamte der PI Eichsfeld fußläufig die Verfolgung aufgenommen hatten und die Täter zeitnah im Bereich des Karl-Liebknecht-Platzes stellen konnten. Was die Täter bei ihrer Tat nicht bedacht hatten war der doch erhebliche Lärm den ihre Tat nach sich gezogen hat. So war es für die Kollegen quasi ein "Heimspiel" der Täter habhaft zu werden. Bei der Feststellung zeigte sich bei allen ein Atemalkoholwert jenseits der 1 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

