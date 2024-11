Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (23.11.2024) drei junge Männer im Alter von 18, 18 und 20 Jahren vorläufig festgenommen, denen vorgeworfen wird, an einer Tunnelwand an der Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie Farbschmierereien angebracht zu haben. Ein Mitarbeiter des Wachdienstes bemerkte gegen 02.20 Uhr frischen Farbgeruch an der Haltestelle und rief die Polizei. Als die alarmierten Beamten die Tatverdächtigen an der Haltestelle erblickten, flüchteten diese über den Wullesteg. Einen der beiden 18-Jährigen nahmen die Beamten nach kurzer Verfolgung am Kernerplatz, seine beiden mutmaßlichen Komplizen in der Willy-Brandt-Straße vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

