Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit einer Baumaschine - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hofen (ots)

Eine 33 Jahre alte Frau soll am Sonntagmittag (24.11.2024) unter Alkoholeinfluss ein Auto gefahren und in der Wagrainstraße einen Unfall verursacht haben. Die 33 Jahre alte Pkw-Lenkerin missachtete gegen 13.30 Uhr mit ihrem grauen Ford B-Max in der Wagrainstraße in Fahrtrichtung Hofen eine Baustellenabsperrung und prallte nach mehreren hundert Metern gegen eine mittig auf der Fahrbahn abgestellte Teermaschine. Hierbei zogen sich ihr 34 Jahre alter Beifahrer und eine 12-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der 33-Jährigen fest, weshalb sie eine Blutprobe abgeben musste. Die Beamten beschlagnahmten außerdem den Führerschein der Frau. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier Martin-Luther-Straße zu melden.

